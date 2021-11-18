Kağıthane'deki kadından, yaralanan gence ambulans gelene kadar destek

İki araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, yoldan geçen kadının desteğiyle moral buldu.

İstanbul Kağıthane'deki İmrahor Caddesi üzerinde, saat 13.00 sıralarında öndeki otomobilin durmasıyla arkadan gelen hafif ticari araç ve motosiklet duramayarak öndeki araca çarptı.

Zincirleme kazada en arkada bulunan motosiklet sürücüsü Yasin Bulut'un, sol ayağı kırıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulans beklenirken yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan İBB'ye bağlı Hızır Acil ekipleri yaptı.

ELİNİ TUTTU MORAL VERDİ

Acılar içinde kalan yaralıya, yoldan geçmekte olan bir kadın yardımcı oldu. Yaralının elini tutarak ona moral veren kadın, o sırada çalmakta olan telefona da baktı. Bir yandan yaralının elini tutarken diğer yandan da yaralı yakınlarını sakinleştirdi.

KAZANIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLATTI

Yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı görerek duran Mustafa Üstün, "Trafikte ilerliyorduk. Biraz trafik hızlı gibiydi. Herkes kendi yolunda gidiyordu. Öndeki araç birden fren yapınca hafif ticari araç ona vuruyor. Arkadaki motosiklet de öndeki araca vuruyor." dedi.





































