Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta başlatılan yeniden inşa süreci devam ediyor.

Azerbaycan Devleti’nin desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi projesinde de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah ve Şazibey mahallelerinin kesiştiği 320 dönümlük alanda inşa edilen yaşam alanı, bin 323 konut ve 799 iş yerinden oluşuyor.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Toplam 2 bin 122 bağımsız bölümüyle dikkat çeken alandaki çalışmalarda sona gelindi.

15 binden fazla fore kazık kullanılarak zemin güçlendirilen bölgede ayrıca bir de 24 sınıflı Haydar Aliyev İlkokulu ve modern bir kültür merkezi yapılmıştı.

"ÇOK GÜZEL KONUTLAR YAPILDI"

Vatandaşlardan Hüseyin Yalçın, "6 Şubat depremlerinde bu alanlar yerle bir olmuştu. Devletimiz sağ olsun bütün imkanlarını seferber etti ve kardeş ülke Azerbaycan’ın da desteği ile çok güzel konutlar yapıldı.

Bu işleri yapmak kolay değil 11 il çok zor ama devletimiz yaptı. Ben memnunum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Kaçar ise "Devletimiz çok güzel evler yaptı daha da iyisi olacak inşallah. Bu kadar çabuk olması iyi oldu, 11 il etkilendi çünkü." ifadesini kullandı.