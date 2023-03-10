Kahramanmaraş depreminde eşini kaybetti, iki aylık ikizleriyle teselli buluyor Kahramanmaraş'ta büyük yıkıma neden olan depremlere babaevinde yakalanan Mislina Tapanç, ikizlerine doyamadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ali Tapanç, doğuma hazırlanan eşi 21 yaşındaki Mislina Tapanç'ı Kahramanmaraş'ta özel bir hastaneye götürdü.

Mislina Tapanç, 12 Ocak'ta erken doğum yaparak Aras ve Asya isminde ikiz bebek dünyaya getirdi.

Anne Tapanç'ın erkek bebeği Aras, doğumdan sonra hastanede kuvöze alındı.

Babasının evinde depreme yakalandı

Kız bebeği Asya ile merkez Dulkadiroğlu ilçesinde babası Halil İbrahim Çetinaslan'ın evine giden Mislina Tapanç, burada 6 Şubat'taki depreme yakalandı.

Depremde kendisi, kızı, büyükbabası ve büyükannesi yıkılan binanın enkazında kaldı. Asya bebek ile Mislina Tapanç'ın büyükbabası ve büyükannesi enkazdan kurtarıldı.

Cansız bedeni çıkarıldı

Mislina Tapanç'ın ise depremin ikinci gününde, binanın enkazından cansız bedenine ulaşıldı.

Tapanç'ın taksi durağında nöbetçi olan babası Çetinaslan, İstanbul'daki eşi Ali Tapanç ile hastanede tedavi gören bebek Aras, depremden etkilenmedi.

Memleketine döndü

Baba Ali Tapanç, depremin ardından Kahramanmaraş'tan eşinin cenazesi ile Asya ve Aras'ı alıp memleketi Kadirli ilçesine gitti.

Genç kadının cenazesini İlbistanlı köyündeki mezarlığa defneden Ali Tapanç, ikizleriyle hayata tutundu.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi gönüllüleri de bu süreçte aileyi sık sık ziyaret etti, Ali Tapanç'a ikizleri için mama, bebek bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri ile gıda paketleri desteğinde bulundu.

İlçedeki evlerinde iki aylık bebekleriyle yaşamını sürdüren baba Tapanç, yakınlarının da desteğiyle çocuklarına anne ve babalık yapıyor.

"Hayata devam etmek zorundayız"

Tapanç, eşinden kalan çocuklarına kol kanat gererek hayatını geçireceğini anlatarak, şunları söyledi:

Çocuklarıma sarılıyorum, yapacak başka bir şeyim yok. Şu an eşimin kardeşi var, babam var, annem var sağ olsunlar, birlikte büyütüyoruz. Onlara kol kanat olduk. Onlar bizim her şeyimiz. Eşimden bize tek kalan bunlar. Bağrımıza basıyoruz. Hayat devam ediyor, devam etmek zorundayız. Kendi çabalarımızla kendi imkanlarımızla çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz.

"Keşkelerle yaşıyorum"

Kızını kaybeden baba Halil İbrahim Çetinaslan da deprem günü taksi durağında nöbetçi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: