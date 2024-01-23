Kahramanmaraş depreminde yağmur suyuyla beslediği güvercinlerden ayrılmıyor Deprem sonrası güvercinlerini unutmayarak yağmur suyuyla besleyen depremzede, evinin terasında beslediği 150 tane kuşun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Güvercinleri evladı gibi gören vatandaş "Beni hayata kuşlarım bağladı" dedi.

AA

Asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen açılan yaralar sarılmaya devam ediyor.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ikinci merkez üssü ise Elbistan. Kentte binlerce bina yerle bir olurken birçok bina da ağır hasar aldı.

Depremlerden ciddi oranda etkilenen Cemal Karpuz çevresindeki birçok binanın yıkılıp enkazının kaldırıldığı mahallesinde yaşamına devam ediyor.

Yağmur suyuyla besledi

Evinin terasında güvercin besleyen Karpuz, depremden sonra yağmur suyuyla besleyip hayatta kalmasını sağladığı farklı cinlerdeki yaklaşık 150 tane güvercinlerinden bir an olsun ayrılmıyor.

"Beni hayata kuşlarım bağladı"

Mahallenin çok eğlenceli, insanların iç içe olduğu bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden Karpuz, "Maalesef depremde böyle bir mahalle kalmadı. Beni depremden sonra iki şey hayata bağladı, birisi ailem diğeri ise kuşlarım. İkisi de aynı anda bana çok iyi geliyor." dedi.

"Bu kuşlar benim evladım gibi"

Depremde evden çıkar çıkmaz önce birinci derece akrabalarının durumunu öğrenmeye çalışan Karpuz, şöyle konuştu:

"Çok şükür ailem iyiydi. Onlardan iyi olduklarına dair haber alınca hemen koşarak terasa çıktım. Kuşların olduğu yeri merak ettim. Kafeslerin yıkılıp yıkılmadığına bakmaya, 'Kuşlarım iyiler mi?' diye bakmak için binaya girdim. Çok şükür depremden kuşlarım sağ salim çıktı. Evimiz hasarlıydı ama bu kuşlar için her gün binaya girip yemleme yapmaya çalıştım. Çünkü bunların bakımını yapmak gerekiyor. Depremin ilk zamanlarında su bulmakta zorlandık, su yoktu. O zamanlarda bile borulardan sızan su ve yağmur sularını biriktirerek kuşlarıma su taşıdım. Bunların hepsi benim evladım gibi. 1 evladım var. O benim için neyse bu kuşlar da o."

Çevredeki hasarlı evlerin tamamının yıkılıp enkazının kaldırıldığını aktaran Karpuz, "Burada bir tane bile ev kalsa burayı bırakıp gitmem." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)