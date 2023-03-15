Kahramanmaraş depremini bilmişti! Ünlü astrolog Nilay Dinç açıkladı: 2023'te burçları neler bekliyor? Astrolojideki uzmanlığıyla dikkat çeken ve 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremini günler öncesinden bilen ünlü astrolog Nilay Dinç, 2023 senesinde burçları nelerin beklediğini açıkladı. İşte burç burç yorumlar ve Satürn Balık sürecinin etkileri...

Geçtiğimiz 2 buçuk senedir Kova'da olan Satürn gezegeni, Mart ayı itibariyle Balık burcuna geçiş yaptı. Böylece Kova burçları bir nebze olsun rahatlarken, Balık ve Balık burcu etkisi taşıyanların 2 buçuk senelik sınav maratonu başlamış oldu. Peki 2023'te burçları neler bekliyor? Hangi burç kariyer hayatında, hangi burç aşk hayatında ön plana çıkacak? İşte uzman astrolog Nilay Dinç'ten burç yorumları...

Satürn Balık süreci neler getirecek?

Sevgili astroloji severler, bolca duyduğunuz Satürn Balık döngüsünü anlatmak isterim. Öncelikle Satürn disiplin, kurallar, gecikmeler, karmik olaylar, sorumluluklar demektir. Satürn gezegeni 2.5 yılda bir burç değiştirir. Ortalama 28.5 yılda tüm burçları gezerek tam bir tur atar ve en başa döner yani tarih tekerrür etmeye başlar. Her burç tarihten nasibini alacak. İşte nasibinize düşen...

Koç burcu

Bilinçaltı kaygılarınızı ile yüzleşeceğiniz bir dönem diyebiliriz. Depresif bir ruh haline girebileceğiniz için size önerim size iyi gelen şeyler hayatınıza dahil etmeniz. Yürüyüş yapmak, spor yapmak, meditasyon, müzik dinlemek, ibadet etmek size iyi gelecektir. Bu dönemde yeni başlangıçlardan ziyade yarım bıraktığınız işleri tamamlamaya yönelmek daha başarılı sonuçlar veriyor olacak. Evli koçlar eşlerinin sağlığına dikkat edebilir.

Boğa burcu

Boğalar hayatlarında yaşayacağı büyük iş ya da yer değişikliği ile sosyal çevrelerinden uzaklaşabilir. Bu dönemde kendilerini yalnız hissedebilir. Toplum karşısında olma toplumsal roller alma gibi misyonlar edinebilirsiniz. Yardım derneklerinde görev almak size iyi gelebilir. Karmik olarak ödüllendirileceğiniz çok umut ettiğiniz bir isteğe kavuşabilirsiniz.

İkizler burcu

İkizler kariyer alanlarında yaşayacakları köklü değişiklik ile sorumlulukları artıyor olacak. Terfi alabilir, daha iş yükü ile yeni fırsatlara yelken açabilirsiniz. Bu dönemde anne sağlığına dikkat etmekte fayda olabilir. Toplumsal statünüzde değişiklik olabilir evlenmek, ayrılmak, ebeveyn olmak gibi gelişmelere açıl olabilirsiniz.

Yengeç burcu

Sevgili Yengeçler, ilk evliliğiniz sonlandı ise ikinci evliliği yapıyor olacaksınız. Evli Yengeçler akrabalar ile ilgili ilişkilerden sınanabilirsiniz. Mesafeli ilişkiyi korumakta fayda var. Eğitim almayı adım atmayı düşünen yengeçler çok doğru bir zaman dilimde olacaksınız eğitim konusunda sorumluluklar alarak iyi sonuçlar ve kazançlar kazanacağınızı işaret ediyor.

Aslan burcu

Spiritüel alanlara ilginiz artabilir. Yeni yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Miras, nafaka, tazminat, vergi, sigorta, kredi gibi konulardan para kayıpları yaşayabilirsiniz. Verdiğiniz borçlar zamanında gelmeyebilir. Bu dönemde tavsiye edilen büyük borçlar altına girilmemeli, kefil olunmamalı. Bu süreçte aile büyüklerinde ani beklenmedik olaylar olabilir.

Başak burcu

Satürn Balık, bekar Başakları evlendirmeye gelirken evli Başakların kiminin çocuğunu kiminin ise evliliğinin temelini test edecek. Sağlam temelli olan çiftler bu süreçten bağları daha güçlü çıkıyor olacak. İş kurmayı planlayan Başaklar ise ortaklı işlere girebilirler. Davası olanların ise süreçleri uzayabilir.

Terazi burcu

Teraziler iş değişikliği ile yeni sorumluluklar alırken, aynı zamanda evcil hayvanlar ile ilgili de hayatlarında yeni kararlar alabilir ve evcil hayvan edinebilirler. Terazilere bu döngüde tavsiyemiz işe kendilerini çok kaptırıp sağlıklarını ihmal etmemeleri. İhmal ettiğiniz rahatsızlıklarınız nüksedebilir, tedbirli olmakta fayda var.

Akrep burcu

Ne çektiniz, neler kaybettiniz... Sonunda yüzünüz gülecek. Bekar Akrepler âşık olurken, evli Akreplere çocuk müjdesi veriyor bu döngü. Yaptığınız yatırımlardan kar edeceğiniz gibi hem aşkta hem de para da kazanan siz olacaksınız. Yeni bir hobi edinebilir kendinizi mutlu edeceğiniz konular ile meşgul edebilirsiniz. Kilo sorunu olan Akrepler bu dönemde spora başlayabilir, diğer yıllara göre daha kolay kilo verebilirsiniz.

Yay burcu

Yükselen Yaylar ev alma satma yer değişikliği gibi yaşam alanlarını ilgilendiren konular gündemlerinde olacak. Toprak ya da emlak konularında sorumluluk alabilir borç altına girebilir. Baba ve dede sağlığı hassas olabileceği için temkinli olmakta fayda var. Özgürlüğüne düşkün bekar yaylar artık taşın altına elini koyabilir ve bu süre zarfında evlenebilirler.

Oğlak burcu

Oğlaklar kardeş ve kardeş gibi gördükleri arkadaşları ile sınanabilir. İlişkilerinde küslük ya da ayrılık yaşanabilir. Bazı Oğlaklar ise kardeşlerinin sorumluluğunu alabilir. Araç alım satım konuları ile ilgilenecekleri gibi eğitim hayatına yoğunlaşabilirler. Bazı oğlaklar çok uzak bir değişim olmasa da tanışabilirler.

Kova burcu

Maddi kaygılarınız artabilir, kendinizi finansal olarak güvende hissetmeyebilirsiniz. Bu kaygı sizi eksiye çekebilir. Sadece yapmanız gereken gereksiz harcamalardan sakınmak ve kazanımlarınızı yatırımlara çevirmek olacak. Riskli alanlardan uzak durmanız sizi daha güvende hissettirecektir. Bu dönemde yapacağınız yatırımlardan pişmanlık duymayacak, kazançlı olacaksınız. Kendiniz için bir şeyler yapmayı unutmayın.

Balık burcu

Bu yılın en sorumlusu, en disiplinlisi ve en hızlı kilo vereni olabilirsiniz. Kendinizi izole edebilir, yalnız kalmaktan hoşlanabilirsiniz. Bedensel olarak sağlığınıza odaklanacak; hatta imajınızı, tarzınızı değiştirebilirsiniz. Bu döngüde en çok Balıkların sorumlulukları artıyor olacak. Bekarlara evlilik, evlilere çocuk, iş arayanlar kendi işini kurdurtacak büyük bir döngü. Size yük gelen bazı sorumluluklarınızdan ise azat edileceksiniz.