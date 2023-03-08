Kahramanmaraş depremleri düdük ve fener satışlarını artırdı Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından vatandaşlar, yaşadıkları illerde olası depremlere hazırlıklı olmaya çalışıyor.

Asrın felaketinde 46 bin kişi, yıkılan 15 binden fazla binanın enkazında can verdi.

Deprem bölgesinde hayat kurtarmak için arama yapan ekipler, önceliği ses alınan binalara verdi.

Olası bir deprem anında en değerli şeylerin başında düdük ve el feneri öne çıktı.

Endişeli günler geçiren vatandaşlar, düdük ve fener gibi deprem çantasında olması gereken malzemelere yöneldi.

Çoğu deprem çantasında bulundurulduğu bilinen düdükler, muhtemel bir depremde ve bina çökmesi durumunda enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma ekiplerine sesini duyurabilmesi için kullanılıyor.

"İlk hafta 300 düdük sattık"

Depremden kaynaklı el feneri ve düdük satışlarının arttığını belirten dükkan sahibi Cuma Özdemir, şunları söyledi:

Normalde bu ürünlere fazla bir talep yoktu fakat deprem sonrası talep oldukça arttı. Depremin ilk haftası 300 tane düdük sattık. Fiyatlar 3 TL ile 10 TL arasında değişiyor. El fenerleri de 10 TL ile 40 TL arasında değişiyor. Farklı çeşitlerimiz vardı ama satıldığı için elimizde kalmadı.

"Düdük ve fener soruyorlar"

Deprem sonrası düdük satışlarında arttığını ifade eden kırtasiye sahibi Faruk Güver ise şu ifadeleri kullandı: