Kahramanmaraş depremlerinde 92 öğrencisi vefat etti Depremlerin merkez üssünde yer alan özel bir eğitim merkezinin 117 öğrencisinden 92'si enkaz altında kalarak can verdi.

İHA

Asrın felaketi geride birçok acı hikaye bıraktı.

Bunlardan biri de 117 öğrencisinden 92'si vefat eden özel bir eğitim merkezinin sahibi ve öğretmeni Metin Acıpayam oldu.

Acıpayam, depremde yaşamını yitiren 22 öğrencinin de kimliğini teşhis etti.

"Kimsesizler mezarlığına gömüleceklerdi"

Meydana gelen depremlerin geride kendilerinde de büyük acılar bıraktığını belirten Metin Acıpayam, şunları söyledi:

Özel bir eğitim merkezimiz vardı ve birebir dersler veriyorduk. Eğitim, bilim ve kültür etrafında çocuklarımızı eğitmeye çalışıyorduk. Bizim 117 öğrencimiz vardı. 92’sini kaybettik. Bu öğrencilerimiz genellikle 5-15 yaş arasındaki öğrencilerimizdi. Küçücük çocuklarımızı kaybetmek, geleceği olan çocukları kaybetmek o kadar acı bir durum. 22 öğrencimin de sahipsizler mezarlığına defnedilmesine mani olduk. Aileleri yok olmuştu. Herkes yok olmuştu. Biz yetişmeseydik belki de adı soyadı belli olmayan kişilerin olduğu yere defnedileceklerdi.

"Bir çocuğumuz ölüm şiirleri yazmayı seviyordu"

Şu anda 10 kız öğrencisinin akıbetini bilmediğini de aktaran Acıpayam, şu ifadeleri kullandı: