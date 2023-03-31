Kahramanmaraş esnafı enkazda ürünlerini arıyor Depremlerin merkezinde iki kişiye mezar olan iş merkezinin enkazında esnaflardan bazıları ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazıları da hasar görmeyen dükkanlarında ticari hayatını sürdürüyor.

İHA

Kahramanmaraş'ta kuyumcular sitesi olarak bilinen 30 yıllık iş merkezi, asrın felaketinde yıkıldı.

Enkaz altında kalan gece bekçisi ve bir kuyumcu hayatını kaybetti.

Yıkılan iş merkezinin enkazını kaldırma sırasında bazı esnaflar, molozların arasından ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Ticari faaliyetlerini sürdüren esnafların bir çoğu da, hasar almayan yapılarda yer alan iş yerlerinde çalışmaya devam ediyor.

Kuyumcular sitesi yöneticisi Metin Ağyar yaptığı açıklamada, depremde binanın 10 saniyede yıkıldığını kaydederek, enkazda kalan gece bekçisi ve bir kuyumcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

"Depolar vardı"

Yıkılan iş merkezinin yaklaşık 30 senelik olduğunu belirten Ağyar, şunları söyledi:

Bu bina 30 senelikti ama kendinden önce yapılan döngel sitesi 50 yıllık bina yıkılmadı burası yıkıldı. Enkazda yol seviyesindeki mağazacı arkadaşlar giyimci olduklarından dolayı depoları vardı. Eşyaları var onları çıkartmaya çalışıyorlar. Depoda olunca paketli mallarını alabiliyorlar. Mecburen ne kurtarırsa o kar. Aşırı derecede demiri var ama beton kalitesi yok olduğundan dolayı bildiğimiz kadarıyla 10 saniyede yıkılmış.

"Çıkan ürünlerimiz ıslanmış"

İş merkezinde giyim üzerine dükkanının olduğunu ifade eden İhsan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

Depremde yıkılan yerden mallarımızı ürünlerimizi alıyoruz. Çıkan ürünlerimiz ıslanmış yağmur altında kalmış almaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi alıp dükkanların önüne tezgah açmayı düşünüyoruz. Ne kurtarırsak kâr şu anda.

"Elimizden geldiğince çarşıyı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz"

Tarihi kapalı çarşıda esnaflık yapan Durmuş Kara ise şunları söyledi: