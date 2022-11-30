Kentte etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine sebep olup karayolunda sürücülere zor anlar yaşatırken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Kahramanmaraş sisler içinde kaldı.

Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının iyice düşmesiyle beraber öğle saatlerinin ardından yoğun sis hakim oldu.

Sis drone ile görüntülendi

Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, drone ile görüntülendi.

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde belirgin olan sis, eşsiz manzara ile birleşince kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

İHA'nın haberine göre, karayolu trafiğini de etkileyen sis, Kahramanmaraş - Göksun karayolunda görüş mesafesi azaldığı için sürücülere zor anlar yaşattı.

Kahramanmaraş sisler içinde kaldı VİDEO