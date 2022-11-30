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    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı

    Kentte etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine sebep olup karayolunda sürücülere zor anlar yaşatırken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
    • 30.11.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:53
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    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı

    Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Kahramanmaraş sisler içinde kaldı.

    Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının iyice düşmesiyle beraber öğle saatlerinin ardından yoğun sis hakim oldu.

    Sis drone ile görüntülendi

    Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, drone ile görüntülendi.

    Özellikle kentin yüksek kesimlerinde belirgin olan sis, eşsiz manzara ile birleşince kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

    İHA'nın haberine göre, karayolu trafiğini de etkileyen sis, Kahramanmaraş - Göksun karayolunda görüş mesafesi azaldığı için sürücülere zor anlar yaşattı.

    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı VİDEO

    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı #1

    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı #2

    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı #3

    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı #4

    Kahramanmaraş sisler içinde kaldı #5


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