Kahramanmaraş'a enkaz kaldırmak için gitti tanıştığı depremzede ile nişanlandı Depremin merkezine enkaz kaldırma çalışması için giden iş makinesi operatörü, tanıştığı depremzede kadınla evlilik yolunda ilk adımı attı.

İHA

Asrın felaketinin ardından Kırıkkale Belediyesi'nin görevlendirilmesiyle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden iş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş, ilçede enkaz çalışmalarına başladı.

Akbaş, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında depremzede Esma Benk’in babasıyla tanıştı.

Çadır kurarken tanıştı

Benk’in babası, Akbaş’ın enkazı kaldırmasını ve çadır kurumunda yardım etmesini istedi. Enkazı kaldıran Akbaş, çadır kurulumu sırasında Esma Benk ile tanıştı.

Çift ailelerinin de tanışmasının ardından 3 ay sonra nişanlandı.

"Nasibimiz buradaymış"

İş makinesi operatörü Halil İbrahim Akbaş, şunları söyledi:

Kırıkkale’den yardım amaçlı Pazarcık'a geldim. Enkaz çalışmalarımız başladı. Burada çalışırken nişanlımın babasıyla tanıştım. Yoldan geçerken beni çevirdi. Çadırın alt yapısını yapmak için iş makinesi için yardım istedi ve enkazlarını kaldırdık. Ben de elimden geldiği kadar yardım ettim. Elektrikleri yoktu, elektrik çektik imkanlar dahilinde. Daha sonra ailelerimiz tanıştı ve anlaştık. Ailemiz birbiriyle uyuştu. Nasibimiz ve kısmetimiz buradaymış.

"Çok mutluyum"

Nişanlısıyla tanışmasının anlık olduğunu belirten Esma Ben ise şu ifadeleri kullandı: