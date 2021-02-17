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- Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesi tescillendi
Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesi tescillendi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şekerleme olarak üretilen "fıstık ezmesi" için coğrafi işaret aldı.
- AA
- 17.02.2021 - 17:02
- Güncelleme : 17.02.2021 - 17:13
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, fıstık ezmesi coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edilmesiyle kentin onaylanmış ürün sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.
PAZARDA RAĞBET GÖRÜYOR
Açıklamada, tescillenen fıstık ezmesinin şekerleme pazarında rağbet gördüğü belirtildi.
Fıstık ezmesinin yapımında boz iç fıstığın kullanılırken, yapım aşamalarının Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi ve kentin geleneksel gastronomisinde yüzlerce yıl önceye tarihlendirilmesi dikkati çekiyor.