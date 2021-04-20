Kahramanmaraş'ın bereket pilavı: Acem Pilavı tarifi

İftar sofrası hazırlığında olan vatandaşlar bugün ne pişirsem diye düşünürken Acem Pilavı tarifi denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte etli, sebzeli ve baharatlı Acem Pilavı tarifi..

Yöresel lezzetlerimizin en güzellerinden biri olan Acem pilavı, sofralarımıza Kahramanmaraş'tan gelmiştir.

Tek başına bile koca bir menüye bedel olan Acem pilavı görselliği ile gözlere, nefis tadıyla damaklara hitap ediyor. Et, sebze ve baharatın muhteşem uyumu ile damakları şenlendiren Acem Pilavı Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşmıştır.

Denemek isteyenlerin tarifini ve malzemelerini araştırdığı bereketli Acem Pilavı nasıl yapılır? İşte Acem Pilavı tarifi ve malzemeleri..

ACEM PİLAVI MALZEMELERİ

2 bardak pirinç

½ kg kuşbaşı et

2 havuç

1 soğan

Sarımsak

Tereyağı

Zeytinyağı

3 bardak su

½ bardak çiğ badem

1 bardak çam fıstığı

Sıvı yağ

ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR? ACEM PİLAVI TARİFİ

Yanmaz bir tavanın içinde ½ kg kuşbaşı eti koyun ve kısık ateşte kavurun. Havuçları temizleyin ve uzun ince doğrayın ve bir tencerede kavurmaya başlayın. Soğanları da uzun uzun doğrayın. Havuçların üzerine ekleyin.

İçine doğradığınız sarımsakları da ekleyin. Kavrulan sebzelerin üzerine pirinçleri koyun. Biraz kavurduktan sonra suyunu ekleyip ağzını kapatın.

Kısık ateşte pişirin ve demlenmeye bırakın. Servis tabağına koymadan önce etleri de ekleyebilirsiniz.

Üzerine bademleri ve fıstıkları koyarak servis edin.

Afiyet olsun..

PÜF NOKTASI

Acem pilavında kullanılan pirincin mutlaka iri ve uzun olması önemlidir.

Bunun sebebi üzerine eklenen malzemelerle pirincin erimemesi gerekir.

Önce pirinci 40-45 dakika tuzlu suda bekletmelisiniz.

Pilavı yaparken demlenmesi için sıcak su yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz.