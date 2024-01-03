Kahramanmaraşlı depremzede duygulandırdı! Yaşadığı mahalleyi temizliyor Deprem sonrası enkazdan çıkarılan eşyalarla kafe oluşturan Mehmet Yalçın, boş zamanlarını da park ve bahçe temizliği yaparak geçiriyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok kişi evini kaybetti...

Evini kaybeden isimlerden birisi olan Mehmet Yalçın ise enkazdan çıkarılan eşyaları ile bir kafe oluşturdu.

Yaşamını yeniden kurmaya çalışan Yalçın, boş zamanlarında ise mahallesini temizliyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki park ve bahçeleri temizleyen Yalçın, çevre temizliğinin önemine vurgu yapıyor.

"Vatandaş olarak bu işi depremden bu yana vazife üstlendim"

Her gün kaldırım kenarlarını süpürüp parktaki çöpleri toplayan Yalçın, tüm insanların çevre temizliğine önem vermesini bekliyor. Yalçın, “Ben boş zamanlarında parkın etrafını ve içini temizliyorum. Her şeyi belediyelerden beklemek doğru değil. Deprem sürecinde her şeyi devletten de beklememek lazım, bizim de bir işi elimizle tutmamız lazım.

Hemen hemen her gün yolları ve parkları temizliyoruz. Elbette çalışanlar var ama vatandaş olarak bu işi depremden bu yana vazife olarak görev üstlendim. Her vatandaşı göreve davet ediyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)