Kahramanmaraşlı depremzede hayatını kurtaran köpeğin dövmesini yaptırdı Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Mehmet Çabuk, yerini tespit edip kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma köpeği Çakıl’ın portresini ve ismini dövme ile sol koluna yaptırdı.

İHA

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta yıkılan bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk’un enkaz altındaki yerini Ankara İtfaiyesi canlı insan arama-kurtarma köpeği K-9 cinsi Çakıl tespit etti.

Uluslararası canlı arama belgeli Çakıl, 29 noktada birçok depremzedenin de enkaz altından çıkarılmasını sağladı.

Ankara İtfaiyesi’ne bağlı K-9 Amirliği’nde görevli köpek eğitmeni Engin Yılmaz, Ankara’da bulunan dövme stüdyosuna depremzede Mehmet Çabuk’u davet etti.

Depremzede Çabuk, Çakıl’ın portresini ve ismini dövme ile sol koluna yaptırdı.

3 gün enkaz altında kaldım"

Enkaz altından nasıl kurtulduğunu anlatan Mehmet Çabuk, şunları söyledi:

Enkaz altında 3 gün kaldım. 8 katlı apartman üstümdeydi. Birinci ve ikinci gün kurtarma olmadı. Üçüncü gün seslendim, bir köpeğin sesini duydum. Yukardan birisi ‘Sesimi duyuyorsan üç kez duvara vur’ dedi. Ben sesini duyup, belki 100 kere duvara vurdum. Sesimi duymalarına rağmen duvara vurmaya devam ettim. Yukardan bana ‘Seni kurtaracağız’ dediler. Ankara İtfaiyesi kurtarma çalışmalarına başladı. En son üstümdeki duvarda delik açtıklarında göz göze geldik. Delik büyüdü, beni çıkardılar.



Ben deprem olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Beni çıkartıp hastaneye götürdüler. Bana enkaz altında seslenen köpek Ankara İtfaiyesi’nin arama kurtarma köpeği Çakıl’mış. Ben de Ankara’ya gelip Çakıl ile buluştum. Şimdi de koluma dövmesini çizdirdim. Önceden köpeklere hiç dokunamazdım, çekinirdim. Kahramanmaraş’tan Ankara’ya Çakıl’ı görmeye geldim.

Aralarında bağ oluştu

Depremden sonra depremzede Çabuk ile Çakıl arasında duygusal bir bağ oluştuğunu belirten K-9 eğitmeni Engin Yılmaz, “Kendisi gelip Ankara’da Çakıl’ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Bugün gelip Çakıl’la buluştular ve kendisi Çakıl’ın dövmesini yaptıracağını söyledi. Bu da bizi onurlandırdı.” ifadelerine yer verdi.