AA

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir tekstil firmasında çalışan Ali Aydoğan, aynı zamanda da fuarlara katılarak kitap satıyor.

Depremde ağır hasar alan deposundaki kitapların bir kısmını kurtarabilen Aydoğan, Tarihi Maraş Çarşısı etrafına tezgah kurarak satışa başladı.

Ali Aydoğan, 15 yıldır kitapçılıkla uğraştığını anlattı.

Yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Aydoğan, şunları söyledi:

Benim de küçük bir kitap depom vardı. O kitaplardan da bir kısmı zayi oldu depremde. Çok şükür bizde ve çocuklarımızda bir şey yok. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin.