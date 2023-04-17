6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir tekstil firmasında çalışan Ali Aydoğan, aynı zamanda da fuarlara katılarak kitap satıyor.
Depremde ağır hasar alan deposundaki kitapların bir kısmını kurtarabilen Aydoğan, Tarihi Maraş Çarşısı etrafına tezgah kurarak satışa başladı.
Ali Aydoğan, 15 yıldır kitapçılıkla uğraştığını anlattı.
"Allah devletimize zeval vermesin"
Yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Aydoğan, şunları söyledi:
Benim de küçük bir kitap depom vardı. O kitaplardan da bir kısmı zayi oldu depremde. Çok şükür bizde ve çocuklarımızda bir şey yok. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin.
"İnşallah normal hayata döneriz"
Aydoğan, bayram yaklaştığı için kentte yeni yeni hareketlenme olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce ayağa kalkar, normal hayata döneriz.