Kahramanmaraşlı depremzedeler ormana yerleşti Depremlerin merkezinde evleri yıkılan veya ağır hasar gören bazı afetzedeler, kendilerini güvende hissettikleri ormanın içine kurulan çadırlarda kalıyor.

İHA

Asrın felaketinden sonra deprem korkusu yaşayan vatandaşlar güvenli yerleri arıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal mahalle Güzelyurt'ta, depremin yıktığı evlerden kurtulan depremzede vatandaşlardan bazıları kendilerini güvende hissettikleri ormanlık alana taşındı.

AFAD ve bazı yardım kuruluşları tarafından kurulan çadırlarda yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı geçimini hayvancılık ve tarım yaparak sağlıyor.

Depremi unutmak isteyen çocuklar ise bulundukları alana oyun parkının yapılmasını istedi.

"Bu orman bizim"

Kendilerini ormanlık alanda güvende hissettiklerini aktaran Mustafa Kavuzkoz, şunları söyledi:

Biz 2 aydır burada kalıyoruz. Burayı güvenli gördük. Burada doğduk burada büyüdük. Buraları tanıyoruz biliyor. Bu orman bizim. Arazimize yakın. Hayvanları olanlar var, hayvancılık yapıyor. O yüzden kendimize burayı güvenli gördük. Tek sıkıntımız evlerimizin yapılıp tekrardan çocuklarımla birlikte içine huzurlu bir şekilde girmek.

"Çok yardım ettiler"

Her türlü yardımın yapıldığını ifade eden Gülşen Horan ise şu ifadeleri kullandı:

Torunuma park istiyorum. İnşallah getirirler. Allah'ım kurban olurum devletimize insanlarımıza Allah zeval vermesin. Çok yardım ettiler. Bu acıyı da kimseye göstermesin. Ben 'ya Allah, ya Muhammed beni kurtar' dedim. Sapasağlam çıktık evden.

Çocuklara park istiyorlar

Yaklaşık 60 çocuğun olduğunu dile getiren Türkan Kavuzkoz da çocukların depremin izini atlatabilmeleri ve eğlenmeleri için yetkililerden oyun parkının yapılmasını istedi.

Depremin korkusunu atmak istediklerini ifade eden 8 yaşındaki Enes Kavuzkoz bulundukları alana oyun parkı yapılmasını istedi.