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    Kahramanmaraş'ta 20 bin lira bulan gençten örnek davranış

    Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Ateş, yolda bulduğu 20 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:54
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    Kahramanmaraş'ta 20 bin lira bulan gençten örnek davranış

    Kahramanmaraş'ta çiftçilik yapan Mehmet Gözükara, borçlarını ödemek için bankadan para çekti.

    Bir başka bankaya olan borcunu ödemek için gittiğinde paranın 20 bin lirasının eksik olduğunu fark etti.

    Bunun üzerine polise başvuran Gözükara, 20 bin lira parasının kaybolduğunu bildirdi.

    YOLDA 20 BİN LİRA BULDU

    Bu arada lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mehmet Ateş, Karaziyaret Mahallesi’nde gezdiği sırada yol kenarında deste halinde para buldu.

    SAHİBİNE ULAŞTIRDI

    Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Ateş, bulduğu deste halindeki parayı polislere teslim etti. Polisler tarafından sayılan para, sahibine teslim edildi.

    Kahramanmaraş ta 20 bin lira bulan gençten örnek davranış #1

    "POLİSLERİMİZ MÜJDEYİ VERDİ"

    Parası teslim edilen Gözükara, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelikle polislere teşekkür etmek istiyorum. Benimle çok ilgilendiler. Genç kardeşim bu paramı bulmuş, gencin örnek davranışı beni mutlu etti. Bulduğu parayı saymadan hemen polislere getirip teslim etmiş. Borçlarımı ödemek için çektiğim parayı yolda düşürdüm. Polislere müracaat ettim, çok sürmeden polislerimiz bana müjdeyi verdi. Paramı bulan gence bir miktar para verdim.” diye konuştu.

    Kahramanmaraş ta 20 bin lira bulan gençten örnek davranış #2

    400 TL HARÇLIK VERDİ

    Mehmet Ateş ise parayı bulduktan sonra ailesinin yanına gittiğini, daha sonra polis karakoluna gelerek bir miktar para bulduğunu ve teslim etmek istediğini söylediğini anlattı.

    Mehmet Gözükara, parayı bulup kendisine teslim edilmesini sağlayan Mehmet Ateş’e 400 TL harçlık verdi.

    Kahramanmaraş ta 20 bin lira bulan gençten örnek davranış #3

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