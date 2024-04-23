Kahramanmaraş’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında folklor oyunları için gelen 20 yaşındaki zurnacı Kazım Akan'ın, baygınlık geçirmesi güne damgasını vurdu.
O anlar etkinlik alanında bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hastaneye götürülen Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Okul bahçesindeki etkinlikte baygınlık geçirdi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yirmiikigün Mahallesi’ndeki Bahaettin Karakoç İlkokulu’nun yönetimini tarafından okul bahçesinde etkinlik düzenledi.
Etkinlikte öğrenciler folklor gösterisi yapacağı sırada davul zurna ekibinden zurnacı Kazım Akan bayıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi öğretmenler ve veliler tarafından yapılan Akan, daha sonra ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Sağlık durumu iyi
Burada tedavi altına alınan Kazım Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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