Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamalarında zurnacı bayıldı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurdun her köşesinde sürerken, Kahramanmaraş’ta bir okulda folklor gösterisi sırasında, genç zurnacı birden yere yığılarak baygınlık geçirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kahramanmaraş’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında folklor oyunları için gelen 20 yaşındaki zurnacı Kazım Akan'ın, baygınlık geçirmesi güne damgasını vurdu.

O anlar etkinlik alanında bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hastaneye götürülen Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Okul bahçesindeki etkinlikte baygınlık geçirdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yirmiikigün Mahallesi’ndeki Bahaettin Karakoç İlkokulu’nun yönetimini tarafından okul bahçesinde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler folklor gösterisi yapacağı sırada davul zurna ekibinden zurnacı Kazım Akan bayıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi öğretmenler ve veliler tarafından yapılan Akan, daha sonra ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Sağlık durumu iyi

Burada tedavi altına alınan Kazım Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)