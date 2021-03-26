Kahramanmaraş’ta 300 bin yıllık kaya mezarlar koruma altına alındı

40 mağarada bulunan 100 adet kaya mezarlıkları koruyabilmek için sit alanı ilan edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Roma döneminde zengin ve asilzadeler için yapılan 40 mağaradaki kaya mezarlar defineciler tarafından talan edildi.

Yaklaşık 300 bin yıllık tarihi olan mezarlar, koruma altına alındı.

SİT ALANI İLAN EDİLDİ

4-5 metre kare kullanım alanına sahip, Roma asilzadelerinin yaşamına dair ipuçları veren 100 adet kaya mezarları koruyabilmek için bölgede Pazarcık Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla sit ilan edildi.

DUVARLARDA ÜÇGEN OYUKLAR VAR

Bölgeyi ziyaret edenler, duvarlarda oyulmuş raf ve üçgen prizması şeklinde mum veya çıra koyacak küçük oyukların bulunduğu mezarların turizme kazandırılması çağrısında bulundu.