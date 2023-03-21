Kahramanmaraş'ta 50 akrabasını kaybeden emekli öğretmen, yardım gönüllüsü oldu Depremde 50 yakınını kaybeden Kahramanmaraşlı emekli öğretmen Şeref Kara, evinde oturmak yerine depremzedelerin yaralarını sarmak için yapılan çalışmalara destek veriyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Şeref Kara'nın müstakil 2 katlı evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar almadı. İlk günü komşusunun aracında geçiren emekli öğretmen, daha sonra güvenli olarak gördüğü evine döndü.

Yardım gönüllüsü oldu

Depremde çok sayıda yakınını kaybeden Kara, kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen yardım faaliyetlerine katıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde oluşturulan yardım deposunda gönüllü çalışan Kara, burada kıyafet ve ayakkabıları bedenlerine göre ayırıyor.

Sabah erken saatlerde depoya gelen Kara, geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor. Kara, yaşıtlarının da yardım faaliyetlerinde görev almasını istiyor.

"50 yakınımı kaybettim, büyük acılar yaşadık"

Şeref Kara, depremde evinin "beşik" gibi sallandığını söyledi.

Evi müstakil olduğu için hasar almadığını anlatan Kara, şöyle konuştu:

Deprem çok korkunçtu, insan tarif bile edemiyor. Bir gün komşunun dolmuşunda bekledik. İkinci gün elektrik gelince evimize girdik. Afette 50 yakınımı kaybettim, gerçekten çok büyük acılar yaşadık. Onlar için her gün dua ediyoruz. Eve dönünce yardım çalışmalarına destek olmaya karar verdim. Evde oturmayıp burada yardım ediyorum. Çünkü bu arkadaşlar İstanbul'dan kalkmış gelmişler, çoluğunu çocuğunu bırakmışlar. Onların yanına gelip yardım ediyorum. Gelen yardımları kalem kalem ayırıyoruz. Onlar bize yardım ediyor, biz de kendimize yardım ediyoruz.

Sağlık durumu iyi olan yaşıtlarının da yardım faaliyetlerine katılabileceğini dile getiren Kara, bu büyük afetin üstesinden birlik ve dayanışma ile gelinebileceğini kaydetti.

Kara, kıyafetleri paketlerken depremde yaşadıklarının aklına geldiğini belirterek, akrabalarından çoğunu Ebrar Sitesi'nde kaybettiğini ifade etti.