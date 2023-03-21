Kahramanmaraş'ta 64 yıldır leyleklerin yuva yaptığı minare yıkıldı Elbistan'da göç eden leyleklerin yuva yaptığı caminin minaresi ağır hasar alınca yıkılmak zorunda kalındı, leylekler yuvasız kaldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi sakinleri leyleklerin gelmesiyle her yıl aynı coşkuyu yaşarken 6 Şubat'taki ilk depremde, minare üzerinde duran leyleklerin yuvası dağıldı.

Aynı gün yaşanan Elbistan merkezli depremde ise minarenin bir bölümü daha ağır hasar aldı.

Hasar alınca yıkıldı

İnceleme sonrası tehlike oluşturacağı için minare ekipler tarafından tamamen yıkılınca, bu yıl bölgeye gelecek leylekler de yuvasız kalmış oldu.

Çiçek Mahallesi Merkez Camii İmamı Şaban Kirik, leyleklerin minarede yavruladıklarını, göç zamanı gittiklerini, ilkbaharın gelmesiyle de tekrar aynı yere geldiklerini söyledi.

İlk depremde minarenin sağlam kaldığını anlatan Kirik, öğleden sonraki sarsıntıda yapının şerefesiyle yarıdan itibaren çöktüğünü, iki gün önce de geri kalanının yıkımının gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Gelince şaşıracaklar"

Leylekler geldiğinde nerede kalacağının merak konusu olduğunu vurgulayan Kirik, şunları kaydetti:

Camimiz ve minaremiz 1959 yılından itibaren leyleklere ev sahipliği yapıyor. Yani minare yapıldı yapılalı leylekler geliyordu. Leylekler için de şöyle bir mucize anlatılır, diyorlar ki 'her sene kendisi gelmez evladını gönderir.' Leylekler geldiğinde sesleri o kadar gür çıkardı ki annesi yemeği alıp gelir, ağzına dökerdi. Biz de lojmanın balkonundan izlerdik. Bazen mart ortasında bazen sonunda gelirdi. Biz de 'baharın müjdecisi leylekler geldi' der sevinirdik. Ama şu an minaremiz yıkık. Leylekler yarın bir gün gelecekler. Yuvaları ve minaremiz yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Leylekler de gelince şaşıracaklar. En yakın zamanda minaremizi yapmayı ve leylekleri ağırlamayı Rabbim nasip eylesin inşallah.

"İnşaat ustası gibi örmüşlerdi"

İlk depremde leyleklerin yuvalarının düştüğünü ifade eden Kirik, şu ifadeleri kullandı:

Korktuk, koştuk. Düşen yuva, yolu tamamen kaplamıştı. Yaklaşık bir kamyona yakın çalı-çırpı hepsini taşımışlar, inşaat ustası gibi örmüşlerdi. Kaldırmak çok zor oldu. Kepçe vasıtasıyla taşıdık. Yoksa yuva çok büyüktü. Bir mimar gibi işlemişler. Rabbim nasıl bir özellik verdiyse öyle bir yuva yapmışlar.

Kirik, leyleklerin önceki yıllarda yıldırım düşmesi sonucu yanan yuvayı yeniden yapıp yurt edindiğini sözlerine ekledi.