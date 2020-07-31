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- Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu
- AA
- 31.07.2020 - 09:53
Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Kahramanmaraş'ta kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan onlarca kişi hastanelere başvurdu.
23 KİŞİ YARALANDI
Kentte bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 23'ü, hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.
KENDİNİ YARALAYAN DA VAR, BAŞKASINI YARALAYAN DA
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binası acil servisine gelen acemi kasapların genellikle parmak, kol ve bacaklarından yaralandığı görüldü.
Ambulanslarla da getirilen yaralılardan kimisinin kurban kesimine başlamadan kendilerini yaraladıkları, kimisinin de başkalarının bıçak darbesiyle yaralandığı öğrenildi.
Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar taburcu edildi.
KOCAELİ
Kocaeli'de de benzer manzaralar yaşandı. Kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu.
KAYSERİ
Kayseri'de bayram namazını kılanlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti.
Acemi kasapların kimisi kurban keserken kazayla kol ve bacaklarını kesip yaralandı kimisi de hayvanların darbeleriyle yaralandı.
Yaralanan kasaplar, kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurarak tedaviye alındı.