Kahramanmaraş'ta altınları bulununca bayılan kadına Mehmetçik'ten hediye Afşin'de yıkılan evinin enkazında kaybettiği altınlarının bulunduğu haberini alınca bayılan İsmigül Ertuğrul'a, İstanbul'da görev yapan bir subay yarım altın gönderdi.

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin'de, Adem ve İsmigül Ertuğrul çiftinin evleri yıkıldı.

Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı.

Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma tarafından bulunan yaklaşık 40 bin lira değerindeki altınlar, aileye teslim edilmek üzere haber verildi.

Sevinçten kendi

Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçle koşarak gelirken baygınlık geçirdi. Bayılan kadına eşi ve çevredekiler müdahale ederek ayılmasını sağladı.

Ertuğrul çiftine altınları, güvenlik güçleri tarafından tutulan tutanağın ardından teslim edildi.

Bir subay yarım altın gönderdi

Ailenin durumun kamuoyuna yansıması üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir subay aileye yarım altın gönderdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve İstanbul'da görev yaptığı öğrenilen binbaşı tarafından gönderilen altın, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilileri Volkan Pelen ve Fatih Özdemir tarafından Ertuğrul ailesine teslim edildi.