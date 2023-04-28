Kahramanmaraş'ta ata koştuğu sabanla tarlaları sürdü, 2 oğlunu doktor olarak okuttu Çağlayancerit ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki İbrahim Sakallı, 30 yıldır engebeli araziler ve meyve bahçelerini ata koşulan sabanla sürerek 2 oğlunun doktorluk öğrenimi görmelerini sağladı.

AA & Ensonhaber

Eşiyle 30 yıl önce Akdere Mahallesi'nden Çağlayancerit'e gelen İbrahim Sakallı, o zamandan beri traktörlerin giremediği bahçe ve engebeli arazilerde atıyla çift sürüyor. Bu işten elde ettiği gelirle, iki oğlunu okutup doktor yapan Sakallı, çalışmaktan vazgeçmiyor.

Sakallı, Akdere Mahallesi'nde dünyaya geldiğini, babasının vefatının ardından ilçe merkezine yerleştiğini, atına saban alıp yevmiyeyle tarlaları sürmeye başladığını anlattı.

"Sıra kimdeyse onun tarlasını sürüyorum"

Yaptığı işi çok sevdiğini, her sabah erkenden kalktığını belirten Sakallı,

Atımın tımarına bakıyorum. Daha önceden tarla ve bahçesini sürdürmek isteyenleri bir sıraya alıyorum. O gün sıra kimdeyse atım ve sabanımla yola çıkıyorum. İlkbaharda işlerimiz başlar, kar yağana kadar devam eder.

dedi.

"Traktörün gitmediği yerlerde at çalışıyor"

İşlerinin her zaman yoğun olduğunu ifade eden Sakallı,

Traktörün gitmediği yerlerde at çalışıyor. Bahçelerde ağaçların köküne traktör zarar veriyor. Ata koşulan saban zarar vermiyor. O yüzden engebeli arazi ve bahçeleri insanlar bana atımla sürdürüyor. Atla sürüldüğünde daha verimli oluyor o yüzden atla yaptırmak istiyorlar.

ifadelerini kullandı.

Atı ve sabanıyla 2 oğluna doktorluk okuttu

Elde ettiği gelirle oğulları Ahmet ve Veli Sakallı'yı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuttuğunu aktaran Sakallı, "İkisi de Mersin'de doktorluk yapıyor." diye konuştu.

Çalışmayı çok sevdiğini dile getiren Sakallı, "Çocuklarım 'Çalışma' diyor ama ben duramıyorum. Sıhhatim yerinde, bana spor oluyor. Yaşım 67 ama genç gibi çalışıyorum." dedi.