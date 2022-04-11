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    Kahramanmaraş'ta av müfettişi, hasta yaban keçisini sırtında 3 kilometre taşıdı

    Nurhak ilçesinde fahri av müfettişi Nuri Çadır, hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıyarak bakımını üstlendi.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 00:27
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    Kahramanmaraş'ta av müfettişi, hasta yaban keçisini sırtında 3 kilometre taşıdı

    Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişi olan Nuri Çadır (50), cuma günü kaçak avcılara yönelik yaptığı rutin denetimlerde Nurhak Dağı'nda yaban keçisiyle karşılaştı. Nuri Çadır, yanına gittiğinde keçinin hasta olduğunu fark etti.

    Keçiyi 3 kilometre boyunca sırtında taşıdı

    Bunun üzerine Nuri Çadır, yaban keçisini sırtına alarak sarp kayalıklarda taşımaya başladı. 3 kilometre boyunca sırtında taşıdığı keçiyi eve götüren Çadır, "Nurhak Dağı, avcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yer. Normal denetimlerimizi yaparken bu keçimizle karşılaştık. Biraz zayıf düşmüştü ve hastaydı. Sırtıma alıp 3 kilometre boyunca sırtımda taşıdım. Sarp ve kayalık olduğu için biraz zor oldu ama tekrar sağlığına kavuşacağını bildiğim için yorulduğuma değdi. Birkaç gün bakımını yaptıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız" dedi.

    Kahramanmaraş'ta av müfettişi, hasta yaban keçisini sırtında 3 kilometre taşıdı - VİDEO

    Kahramanmaraş ta av müfettişi, hasta yaban keçisini sırtında 3 kilometre taşıdı #1

    Kahramanmaraş ta av müfettişi, hasta yaban keçisini sırtında 3 kilometre taşıdı #2

    Kahramanmaraş ta av müfettişi, hasta yaban keçisini sırtında 3 kilometre taşıdı #3

    Kahramanmaraş ta av müfettişi, hasta yaban keçisini sırtında 3 kilometre taşıdı #4


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