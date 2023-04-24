Kahramanmaraş'ta bir kişi, depremde kendisini kurtaran köpeğini yalnız bırakmıyor

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanılan iki büyük deprem, Türkiye'yi yasa boğdu.

50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, depremzedeler de yaşadıkları o korku dolu anları anlatıyor.

Hatice Avcı isimli depremzede, evinin ağır hasar görmesinin ardından eşi ve kızıyla Onikişubat ilçesindeki Vali Saim Çotur Spor Kompleksi'nde kurulan çadır kente yerleştirildi.

Depremzede kadın, ilk sarsıntıdan önce sahibini tırmalayan ve uluyarak uyanmasını sağlayan "Mihriban" adlı köpeğiyle beraber yaşamını sürdürüyor.

Köpeğine adeta gözü gibi bakan Avcı'nın köpeği, çadır kentte yaşayanlara da neşe kaynağı oluyor.

Deprem anında yaşananlar anlatan Hatice Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Mihriban ile beraber yatıyorduk. Mihriban beni tırmalamaya başladı. Ben de lavaboya gidecek sandım, evin balkonunu açtım. Kapıyı açtığım zaman ulumaya başladı. Daha önce hiç ulumamıştı. Komşular rahatsız olmasın diye içeriye aldım. Ben de kapıyı kapatacağım esnada tekrar balkona koştu, tekrar uludu.



Ben de tekrardan kucağıma aldım ve yatağa geçtik. Kendisiyle konuşuyordum ve bir anda sallanmaya başladı. Deprem durur diye bekledim. Durmadı ve daha da çoğalınca Mihriban ağlamaya başladı. Kafasını omuzuma koyunca ağlamaya başladı. Besmele çektik beraber. Mihriban ve ailemle dışarıya çıktık hemen.