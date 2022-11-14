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    Kahramanmaraş'ta bulduğu döviz dolu poşeti sahibine ulaştırdı

    Kahramanmaraş’ta bir kadının caddede bulduğu yaklaşık 30 bin lira değerindeki döviz, sahibine teslim edildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 10:29
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    Kahramanmaraş'ta bulduğu döviz dolu poşeti sahibine ulaştırdı

    Antalya’da turizm sektöründe çalışan Kadir Tanrıverdi, bir süredir biriktirdiği ve çoğunluğu da küçük banknotlardan oluşan dövizleri poşete koyarak bozdurmak üzere Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki kuyumcunun yolunu tuttu.

    Çarşı Atik Camii’nin yakınlarına gelen Tanrıverdi, bir anlık dalgınlık sonucu içinde yaklaşık 30 bin lira değerinde döviz olan poşeti düşürdü.

    Para dolu poşeti düşürdüğünden habersiz şekilde yoluna devam eden Tanrıverdi, bir süre sonra parasının olmadığını fark etti.

    Hemen geldiği yöne doğru geri giderek aramaya başlayan Tanrıverdi’nin çabaları sonuçsuz kaldı.

    Parayı polise götürdü

    Bu sırada yoldan geçen ev hanımı Nuray Karakuş, caddedeki poşeti gördü. Poşeti açtığında içindeki paraları gören Karakuş, polise başvurdu.

    İHA'nın haberine göre; Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Grup Amirliği ekipleri, parayı teslim alarak sahibinin kimliğini belirlemek için çalışmalara başladı.

    para

    Sahibine teslim edildi

    Polis ekipleri, kısa sürede paranın sahibi olan Kadir Tanrıverdi’ye ulaştı. Yaklaşık 30 bin liralık döviz, Polis Merkezi Grup Amirliği’nde sahibine teslim edildi.

    Uzun süredir biriktirdiği parasına tekrar kavuşan Tanrıverdi, Nuray Karakuş ve polis ekiplerine teşekkür etti. Parayı sahibine teslim eden Nuray Karakuş da, insanlık vazifesini yerine getirdiğini söyledi.


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