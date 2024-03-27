Kahramanmaraş'ta çorak arazi, 45 yılda ormana dönüştü Kahramanmaraşlı Cennet Güzel'in 1979 yılında 20 yaşındayken ağaçlandırma çalışmalarına katıldığı alan, 45 yıl sonra orman oldu.

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DHA

Yüz ölçümü 119 bin 857 hektar olan Andırın ilçesinde yıllardır sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları sonucu, şehrin 81 bin 170 hektarı orman oldu. Şehrin yüzde 68'ini ormana dönüştüren ağaçlandırma çalışmalarından biri de 1979 yılında Alınoluk Mahallesi Eşref bölgesinde yapıldı. 200 hektarlık alan, mevsimlik işçiler tarafından dikilen fidanlarla ağaçlandırıldı. O alan, 45 yıl sonra orman oldu.

45 yıl önce fidan dikilen arazinin fotoğrafıyla ormana gitti

Mevsimlik işçilerden Cennet Güzel, elinde 45 yıl önce işçilerle toplu olarak çekilen fotoğrafla ormana gitti. Arkadaşlarıyla molada çekilen fotoğrafı tutup duygularını anlatan Güzel, şu an orman olan alanın 45 yıl önce çorak bir arazi olduğunu, o yıl ağaçlandırma çalışmalarının bir bölümünün Ramazan ayına denk geldiğini ve bu nedenle sahurdan sonra fidan diktiklerini anlattı.

"Torunlarımıza miras kalacak"

Güzel, çalışmalarını anlatarak,

Buralar çoraktı, çam ağacı fidanı diktik ve şimdi geldim, çok duygulandım. Çok güzel çam ağaçları olmuş, orman olmuş, oksijen veriyor. Torunlarımıza miras kalacak. Yüzlerce arkadaşımızla buraya gelip, çalışırdık. O arkadaşlarımızın birçoğu vefat etti. O zaman 20 yaşındaydım, şimdi 65 yaşındayım. Buralara gelip kazma kürekle fidanları diktik. Burası bizden çocuklarımıza, torunlarımıza miras. Onlardan buraya sahip çıkıp korumalarını bekliyoruz

diye konuştu.

Güzel'in oğlu Fatih Güzel de annesinin yıllar önce arkadaşlarıyla emek verip diktiği fidanların bugün ormana döndüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)