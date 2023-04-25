Kahramanmaraş'ta depremler sonrası tarlaları sulama zorlaştı Depremlerin merkez üssü zarar gören tarım arazilerinin sulanması daha uzun sürüyor. Çiftçiler toprağın suyu kabul etmediğini söylüyor.

AA

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta çiftçiler tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor.

Deprem nedeniyle bazı tarım arazilerinde kayma ve yarıklar oluşurken, sulama kanallarında da hasarlar oluştu.

Fay kırıklarının geçtiği bölgelerde buğdaylarını sulayan çiftçiler, tarlaların geçen yıllara göre çok daha yavaş sulanmasından şikayet ediyor.

Çiftçi Menderes Alıç, depremin tarım arazilerini de etkilediğini söyledi.

Sulama süresi uzadı

Sulama yaptığı tarlanın 100 dekar olduğunu ifade eden Alıç, şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene bu tarlanın sulamasını 8 günde bitirirken, bu sene 15 günde bitirdik. Depremden dolayı biraz sıkıntılı. Yer mi oynadı ne oldu, bilmiyorum. Sulamada sıkıntı var.

"Çukurlara girmeye korkuyoruz"

Kahramanmaraş merkeze bağlı Çiğli köyü arazisinde sulama yaptıklarını kaydeden Alıç, şunları kaydetti:

300 metre ilerimizde fay kırığı var. Yol kaymış, su kanalı var, su kanalı 8 metre kadar kaymış. Bazı tarlalarda büyük çukurlar var. Bizi içine mi alacak diye çukurlara girmeye korkuyoruz. Bu sene Allah'ım bereketi, yağmuru çok verdi. Yağmurumuz bol. Bir günde sulanması gereken tarla 3 günde sulanıyor. Tabanındaki su mu çekildi ne oldu, bilmiyorum.

Sulama yapan Kemal Gökburun da depremin bölgeyi çok etkilediğini söyledi.

"Toprak suya doymuyor"

İlk günlerin çok zor olduğunu dile getiren Gökburun, şunları söyledi: