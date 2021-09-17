Kahramanmaraş'ta engelli genç kızın hayalini annesi gerçekleştirdi

Gelinlik giyip düğün yapmak isteyen kızın hayali, fedakar annesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçek oldu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan doğuştan zihinsel engelli Buket Bulut’un, bedensel gelişimi de hastalığına bağlı olarak yaşıtları gibi olmadı.

Başta annesi Sabiha Bulut olmak üzere ailesinin üzerine titrediği Buket’in, çocukluktan beri en büyük hayali ise gelinlik giymek oldu.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Gittikleri düğünlerde beyazlar içindeki gelinleri gördüğünde annesi Sabiha Bulut’a, ‘Ben de gelin olmak istiyorum’ diyen Buket’in hayali, gerçeğe dönüştü.

Anne Bulut, Buket’i sevindirmek için düğün organize etmeye karar verdi. Gelin olacağını duyan Buket ise adeta mutluluktan havalara uçtu.

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GELİN ARABASI UNUTULMADI

Genç kız, diğer gelinler gibi önce gelinlik beğendi. Gelinliğini giymeden önce de kuaföre götürülen Buket’e gelin başı yapıldı. Gelin arabası da unutulmadı.

Evlerinin bahçesinde organize edilen temsili düğün törenine gelin arabası ile gelen beyazlar içindeki Buket, davul zurna ile karşılandı. Davul eşliğinde kız kardeşleri, akrabaları ve apartman komşuları ile halay çeken genç kız, tören boyunca adeta yerinde duramadı.





"KIZIM İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM"

Anne Sabiha Bulut, “3 çocuğum var. Onun mutluluğu için bu organizasyonu yaptım. Bir düğünde ne oluyorsa hepsini yaptım. Yemek hazırladım. Gelinlik giydirdim. Kızım istedi. 27 yaşında doğuştan engelli. Kızım için her şeyi yaptım. Kınasını yapacağım. O mutlu olsun yeter. Onun mutluluğu için, içinde kalmasın diyerek böyle bir şey düşündüm.” dedi.





"MUTLU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Buket’in kız kardeşi Serpil Bulut ise “Kendisi istediği için yaptık. Kendisi de uzun zamandır bize söylüyordu. Sevineceğini düşünüyoruz. Umarım sevinir. Düğüne gittiğimizde çok istiyordu. Mutlu olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.





"GÖNLÜ OLSUN DİYE BU ŞENLİĞİ YAPIYORUZ"

Törene katılan bir akraba da, “Kızımız engelli. Kızımız için şenlik yapmak istedik. Kendisi de annesine söylemişti. Onun gönlü olsun diye de bu şenliği yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ TOPLUMA EMANETTİR"

Düğün organizasyonunu üstlenen Rahşan Çolak, “Buket’imiz gelin olmak istiyormuş. Biz de onu kırmadık. Biz de onun organizasyonunu yaptık. Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Engelsiz bir yaşam diliyoruz.” diye konuştu.





"BUGÜN BENİM DÜĞÜNÜM VAR"

"Gelin oldum mutluyum. Bugün benim düğünüm var. Oynuyorum." diyerek sevincini anlatan Buket, mutluluğunu düğününe katılanlarla paylaştı.

Tören, genç kıza kına yakılıp kardeş kuşağı bağlanmasının ardından başladığı gibi halaylar ve oyunlarla devam etti.



