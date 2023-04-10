Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan imam: Sabah namazını kıldım Depremin merkezindeki yıkılan evinde eşi ve oğluyla enkaz altından sağ çıkarılan imam Hidayet Parlak, namaz kılıp kurtarılmayı beklediğini söyledi.

İHA

Asrın felaketinden kurtulan Minel Mescidi imamı Hidayet Parlak ve eşi, yaşadıklarını anlattı.

Enkaz altında kalan Parlak Ailesi, oğullarının telefonla araması sonucu hayatta kaldı.

Bu yıl İstanbul’a öğretmen olarak atanan komşuları ise 5 Şubat günü İstanbul’a geri dönecekti ancak hava şartları nedeniyle uçuşu iptal olan öğretmen, annesi ile birlikte enkaz altında hayatını kaybetti.

"Allah bizi korudu"

Deprem anında neler yaşadıklarını anlatan Parlak, şu ifadeleri kullandı:

Yatarken çatır çatır 3 defa ses geldi. Hatuna dedim ve yıkıldı, enkazın altında kaldık. Tabii ki kader ve kaza var imanın şartlarından. Biz iman ettiğimiz için kadere ve kazaya Allah'ım bizi korudu ve bir boşluk bıraktı. Öbür tarafta benim oğlum vardı ama o zor durumdaydı. Telefonla yakınlarımızı aradık. Hatunun iki ayağı baskı altında kalmıştı. Bir ayağını kurtardım ama diğerini çıkaramadım. Ama Allah’ıma inanıyordum.

"Ezan okuyup namaz kıldım"

Enkaz altında ezan okuyup teyemmümle abdest alarak sabah namazını kıldığını söyleyen Parlak, şunları söyledi: