Asrın felaketinden kurtulan Minel Mescidi imamı Hidayet Parlak ve eşi, yaşadıklarını anlattı.
Enkaz altında kalan Parlak Ailesi, oğullarının telefonla araması sonucu hayatta kaldı.
Bu yıl İstanbul’a öğretmen olarak atanan komşuları ise 5 Şubat günü İstanbul’a geri dönecekti ancak hava şartları nedeniyle uçuşu iptal olan öğretmen, annesi ile birlikte enkaz altında hayatını kaybetti.
"Allah bizi korudu"
Deprem anında neler yaşadıklarını anlatan Parlak, şu ifadeleri kullandı:
Yatarken çatır çatır 3 defa ses geldi. Hatuna dedim ve yıkıldı, enkazın altında kaldık. Tabii ki kader ve kaza var imanın şartlarından. Biz iman ettiğimiz için kadere ve kazaya Allah'ım bizi korudu ve bir boşluk bıraktı. Öbür tarafta benim oğlum vardı ama o zor durumdaydı. Telefonla yakınlarımızı aradık. Hatunun iki ayağı baskı altında kalmıştı. Bir ayağını kurtardım ama diğerini çıkaramadım. Ama Allah’ıma inanıyordum.
"Ezan okuyup namaz kıldım"
Enkaz altında ezan okuyup teyemmümle abdest alarak sabah namazını kıldığını söyleyen Parlak, şunları söyledi:
Sabah namazı için telefonumun alarmını kurmuştum. Benim telefonum ezan okuyor. Telefonum ezan okuyunca ben de ezan okudum ve teyemmümle abdest aldım. Enkaz altında sabah namazını kıldım. Çıkacağımıza inanıyordum. Oğlum aradığı için yakınlarımız geldiler. Kendi imkanlarımızla 2 saat içerisinde eşimle beraber biz çıktık ama oğlumu 7 saatte çıkarabildik. O anda mahşer günü yaşanıyordu. Sanki kıyamet günü gibiydi. Allah bir daha bizlere böyle bir olay yaşatmasın.
Oğlunun tedavisi için Çocuğu aldıktan sonra Kahramanmaraş’taki Tıp Fakültesine götürdük. Yoğunluktan hastalar dışarıda idi. Sağlık ekiplerinden de Allah razı olsun çok uğraşıyorlar. Ayağı kırılmış dediler. Bir gece orada kaldıktan sonra Ankara’ya geldik çünkü çocuğun durumu kötüydü. Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma aldılar ve orada tedavi gördük. Devletimizden, milletimizden, hastanede çalışan başhekimimizden ve Esra Hemşire başta olmak üzere bütün hemşirelerimizden Allah razı olsun. Sağlık çalışanları bize çok güzel baktı. Oğlum da sağlığına kavuştu.