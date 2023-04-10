Kahramanmaraş'ta eşi ve çocuğunu defnettiğini 18 gün sonra hatırladı Antakya'da çöken evinin enkazında kafasına aldığı darbeyle hafızasını kaybeden Ahmet Arslan, yaşadıklarını anlattı.

İHA

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın Antakya ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 4 katlı müstakil binanın en son katında oturan 55 yaşındaki Ahmet Arslan, çöken binanın enkazında ailesiyle birlikte kaldı.

Enkazdan yaralı olarak çıkan ve kafasına darbe alan Arslan depremde kaybettiği eşi 50 yaşındaki Ayten ile 14 yaşındaki çocuğu Melina'yı gömdüğünü 18 gün sonra hatırladı.

Ailesinden geriye 11 yaşındaki engelli kızı kalan Arslan, yaşam mücadelesi veriyor.

"Hanımın yarısı kopmuştu"

Baba Ahmet Arslan, şunları söyledi:

Depremde benim hanım çocuğu dışarı çıkartmıştı, bir tane yatalak çocuğum vardı işte onu da al dedi. Ben de onu taşıdım, bir baktım 4. kattan aşağı çöktük. Hanımın yarısı hep kopmuştu zaten. 3 gün sonra diğer yarısını buldum. Çocuğumu da 3 gün sonra ancak bulabildim. Hepsi dağılmıştı zaten. Herkes birini kucaklamış gidiyordu. Ancak onları görebildim, sonra gittim gömdüm.

"Hafızam kaybolmuştu"

İlk anda kimsenin kimseye yardım edemediğine değinen Arslan, şu ifadeleri kullandı: