Kahramanmaraş'ta gelinciklerden görsel şölen Göksun ilçesinde tarlalarda açan gelincikler, ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sundu.

İHA

Türkiye'ye yaz geldi, doğa uyandı.

Her köşesiyle cennet olan ülkemiz, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle de göreni büyülüyor.

Göksun ilçesinde de tarlalarda açan gelincikler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise bu manzaranın tadını çıkarıyor.

"İsanın ruhuna ve gözüne hitap ediyor"

Göksun'un akarsuları, göletleri, ormanı, çiçekleri ve böcekleri ile doğa harikası bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçı Mehmet Gören, "Her mevsimi birbirinden güzel. Bu mevsimde de rengarenk açan çiçekler insanın gözüne ve ruhuna hitap etmektedir.

Bu harikulade güzellikleri insanlarımızın görmesi için doğaya zarar vermemek şartıyla seyretmeye davet ediyorum” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)