Elbistan ilçesinde erken doğduğu için gözleri görmeyen buzağı, sahipleri tarafından evde besleniyor. Kanepede uyuyan buzağının altı bezlenirken aileden özel ilgi görüyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hayvancılık yapan 6 çocuk annesi 61 yaşındaki Nursel Alkaya’nın beslediği inek, erken doğum yaptı.

Erken doğuma bağlı olarak gözleri görmeyen ve ayağı da sakat olan buzağıyı yaşatmak için seferber olan Alkaya, evinde bakmaya başladığı hayvanı, altını bezleyip battaniyeye sararak biberonla besliyor. ‘Kara’ adı verilen buzağı, geceleri de evdeki kanepeden birinde uyuyor.

"AHIRDA KALIRSA YAŞAYAMAYACAĞI İÇİN EVE GETİRDİK"

Eşi Gıyasettin Alkaya ile birlikte Kara’ya bir şey olmaması için sabaha kadar nöbet tutan Alkaya, “Bu hayvan 15 gün erken doğdu. 20 gündür de evde bakıyorum. Veteriner getirdik. Buzağının ahırda kalırsa yaşayamayacağını söyledi. Biz de eve getirdik. Erken doğduğu için pis yerde yaşamaz dedikleri için evde bakıyoruz. Gözleri görmüyor. Ayağının biri sakat. Karnının altında da açıklık var. Oraya buraya çarpıyor. Kanepenin birinde eşim, diğerinde ben birinde de bu yatıyor. 3 gece ve 3 de gündüz olmak üzere 6 kere bez değişiyoruz.

Kahramanmaraş'ta gözleri görmeyen buzağı bebek gibi bakılıyor VİDEO

"SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLİYORUZ"

Bir tane hayvanımız var. Onun sütünden peynir yoğurt yapıp yiyoruz. Annesi, soframızı tatlandırıyordu. Şimdi de buzağısı evimizin neşesi oldu. Kara’yı yaşatmak için elimden geleni yapacağım. 6 çocuk büyüttüm. Hiçbir çocuğumu böyle bezlememiştim. Eşimle birlikte nöbetleşe yatıyoruz. Sabaha kadar sırayla başında bekliyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur diye umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.