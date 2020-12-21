Kahramanmaraş'ta Hiranur bebek, göz tedavisi için yardım bekliyor

Bebeğinin yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan anne Rümeysa Işık, "Ne olur sesimizi duysunlar" çağrısı yaptı.

Kahramanmaraş’ta Prematüre Retinopatisi (ROP) rahatsızlığı ile dünyaya gelen Hiranur bebeğin ailesi, evlatlarının tedavisi için yetkililere seslendi.

Onikişubat ilçesinde 610 gram ağırlığında ve 27 santim olarak dünyaya gelen Hiranur, gözlerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 40 oranında görebiliyor.

Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen anne Rümeysa Işık (22), şöyle konuştu:

"20 BİN LİRAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Kızımın görebilmesi için 20 bin liraya ihtiyacımız var. Prematüre Retinopatisi (ROP) rahatsızlığının yanında beyin kanaması da geçirdi. Beslenmesinde sorunlar oluştu, göbeğinden beslenme yapıldı. 3 ay hastanede kaldı, son 1 ay süreçte eve gönderdiler. Bu süreçte gözlerinde hiçbir gelişme olmadı, aksine gerilemeye başladı. Daha sonra her hafta Gaziantep’teki hastaneye götürdük.





"SESİMİZİ DUYSUNLAR"

Eşim fabrikada asgari ücretle çalışıyor. Evimiz kira ve rutubetli. Normalde rutubetli yerde kalmaması gerekiyor ama bizim imkanımız olmadığı için mecburuz burada kalmaya. Yetkililerden kızımın tedavisi için yardım istiyorum. Ne olur sesimizi duysunlar. Eğer 20 bin lirayı bulamazsak, kızımın gözleri göremeyecek."