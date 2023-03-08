Asrın felaketinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti.

46 bin can kaybı yaşanan depremlerde hayatta kalanlar, yaşadıkları korku dolu anları unutamadı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğili Mahallesi'nde 61 yaşındaki Veysel Parlaksu ile eşi 53 yaşındaki Hatice Parlaksu'nun oturduğu 2 katlı evin birinci katı çöktü.

Evin ikinci katındaki çift, çökme sonrası dışarı kendileri çıkmayı başardı. Parlaksu'nun otomobili de depremde hasar görerek, kullanılamaz hale geldi.

Deprem sonrası AFAD tarafından verilen çadırda kalmaya başladıklarını söyleyen, 3 çocuk babası Veysel Parlaksu, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

Eşimle ben saat 04.00 sıralarında uyanıktık. Biraz zaman geçtikten sonra ev sallanmaya başladı. Duracak diyerek bekledik. Oturduğumuz yerden kalkamadık. Deprem durduktan sonra zor bela dışarı çıktık. Bir taraftan yağmur, kar her taraf yıkılmış. 2 katlı evim yıkıldı. Deprem anında 1 katı yere gömüldü. Biz 2'nci katta yaşıyorduk. Şansımıza, o enkazdan çıktık. 2'nci kat, yer seviyesine gelmişti. Bütün dolaplar devrildi. Düşen eşyaları kaldırayım derken çok zaman geçti. Büyük depremden sonra ufak ufak sarsıntılar devam etti. Duvardan duvara vuruyor insanı. Bunu ancak yaşayan bilir. Bu normal bir deprem değildi. Köyde çok insan zarar gördü. 100'ün üzerinde ev yıkıldı. Bizim buradan çıkışımız, bir mucizeydi. Savcı, jandarma ve AFAD, buraya gelip incelemeler yaptı. Ön tarafımızda 3 tane kapı vardı. Depremde 3'ü de çökmüş.