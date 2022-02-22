Kahramanmaraş'ta işleri iyi giden esnaf, göbek attı

Ülkenin durumunun dışarıdan kötü göründüğünü söyleyen esnaf, işlerinin yolunda gittiğini söyleyerek yol ortasında oynamaya başladı.

Önceki gün Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde uluslararası ölçekte çalışan bir yangın söndürme ürünleri satan firmanın yetkilileri arabayı kenara çekerek Ankara havası oynadı.

Firmada şef olarak çalışan Erol Kalaylı, işlerinin çok yoğun olduğunu ve kendilerini bu şekilde motive ettiklerini söyledi.

"ÜLKENİN DURUMU DIŞARIDAN KÖTÜ GÖRÜNÜYOR AMA BİZ BÖYLE DÜŞÜNMÜYORUZ"

İşini çok sevdiğini söyleyen Kalaylı, "Kahramanmaraş firmasıyız ve şehirden dünyaya dağılıyoruz. Şu anda Denizli'de görev yapıyoruz. İşimiz gereği buradayız. Haliyle bazen böyle coşkular da olabiliyor. Akşam saatinde iş yorgunluğu ile eve gittik ama dayanamadık müziğin sesini duyunca. Ankara havasında oynamamak mümkün değil. Bazen böyle bir coşku patlaması oluyor. Çok şükür neşeler yerinde. Keyfimiz yerinde, çevreden bununla ilgili iyi yorumlar geliyor. Biz bunu çok sık yapıp, insanları oturduğu yerde yapmadığımız için genelde böyle sakin bölgelerde, hatta insanları teşvik edeceği noktalarda yapıyoruz. Keyifli bir şekilde eşlik edenlerde oluyor. Çok şükür ülkemizin durumu, hani kötü gibi görünüyor aslında dışarından bakıldığında ama biz bunu bu şekilde düşünmüyoruz. İşlere yetişemiyoruz çünkü. Halimiz keyfimiz yerinde. Oynamaya da devam edeceğiz inşallah." dedi.