Kahramanmaraş'ta kırlangıçların kayalara yaptıkları yuvalar, depremde zarar görmedi Çağlayancerit ilçesinde yüzlerce kırlangıcın kayalıklara yaptıkları yuvalar, depremden etkilenmedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda ilçe zarar gördü. Binalar yıkılırken, fay kırıklarının geçtiği tarım arazilerinde derin yarıklar oluştu.

Çağlayancerit ilçesinin Küçükcerit Mahallesi'nde, bölge halkı tarafından "Gözün kayası" denilen yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kayalara yuva yapan kırlangıçlar, yıllardır bölgede yaşıyor.

Yuvalar depremde bozulmadı

Kırlangıçların ağızlarında getirdikleri çamurla kayaların yüzeyine mühendis edasıyla yaptıkları yuvalar, depremden etkilenmedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sarıaltun, bölgede suyun bol olduğunu söyledi.

Kayaların altından içme ve sulama suyu olarak kullanılan bir kaynağın çıktığını ifade eden Sarıaltun, "Burası Aksuyun gözü. Bu suyu hem içme, hem de kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Bölgedeki tarlaları da bu kaynaktan suluyoruz." dedi.

"Kırlangıçlar yüzyıllardır burada yuva yapar"

Suyun hemen üstünde kayalıkların bulunduğunu anlatan Sarıaltun,

Bu kayaların ismi gözün kayaları. Burada binlerce kırlangıç var. Hem sularını alıyorlar hem de yıllardır burada yuva yapıp yaşıyorlar. Kırlangıçlar suya iner, suyu ve çamuru alır kayalara yuva yaparlar. Asırlardır buradalar, burada yaşarlar. Burası piknik alanı. Yazın pikniğe gelirler. Çevre illerden bile gelen olur. Biz de yolumuz düştükçe bakarız, neşeleniriz.

diye konuştu.

"Bir mühendis gibi çalışıyorlar"

Depremde kırlangıçların yuvalarının zarar görmemesine sevindiklerini dile getiren Sarıaltun, "İlmek ilmek çamuru işleyerek kendilerine yuva yapıyorlar. Bir mühendis gibi ilmek ilmek yuvalarını örüyorlar. Depremde yuvaları zarar görmedi." ifadelerini kullandı.