Kahramanmaraş'ta muhtar fırın inşasına başladı! Ücretsiz dağıtacak

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan birçok aile, depremlerin ardından çadır ve konteynerlerde yaşamaya başladı.

Hayati bir ihtiyaç olan ekmek üretimi için de kolları sıvayan mahalle muhtarı Murat Ayyıldız, hayırsever iş adamlarından, muhtarlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yardım istedi.

Muhtarın çağrısına yanıt veren hayırseverler bölgeye seyyar fırını ulaştırdı. Fırının gelmesiyle bir süre çadırda hizmet verilerek vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıldı.

Hava sıcaklıklarının artması ve hijyen sorunun ortaya çıkmasıyla çare arayan muhtar, hayırseverlerin destekleriyle mahalle arasında bir geçici fırın inşasına başladı.

Yapımının tamamlanmasının ardından fırında üretilen pidelerin, Ramazan boyunca ücretsiz bir şekilde depremzedelerin sofralarına gireceği belirtildi.

İlk zamanlarda çadırda üretim yapıldığını fakat artan hava sıcaklıkları ve hijyen açısından kapalı bir ortama ihtiyaç duyduklarını belirten mahalle muhtarı Murat Ayyıldız, şunları söyledi:

Malum 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra ülkemizin dört bir yanından desteklerini esirgemeyen iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve devletimiz her zaman bizim yanımızda oldular. Seyyar bir fırın gönderdiler. Biz bu fırını çadırın içerisinde çalıştırıyorduk. Burada ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyoruz. Biz sadece aracılık yapmaya gayret gösteriyoruz. Önümüz yaz olduğu için hem de hijyen açısından mini bir kulübe yaparak kapalı bir alana almak istedik. Vatandaşımıza Ramazan boyunca ücretsiz ekmek dağıtımı yapacağız. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz. Rabbim bir daha bu afetleri göstermesin.