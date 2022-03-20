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    Kahramanmaraş'ta ortopedik engelli çift dünya evine girdi

    Çocuk felci geçiren gelin ve iş kazası sonucu omurilik felci olan damadın aşkları engel tanımadı. İkili belediye binasında düzenlenen törenle evlendi.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 12:18
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    Kahramanmaraş'ta ortopedik engelli çift dünya evine girdi

    Kahramanmaraş’ta çocukken yapılan yanlış iğne nedeniyle vücudunun yarısı felç kalan Sadiye Dokuyucu (39), hayatını iş kazası sonucu engelli kalan Zafer Tüten (44) ile birleştirdi.

    Büyükşehir Belediyesi Kültür Park Hizmet Binası’nda düzenlenen düğün etkinliğinde salona giren gelin tekerlekli sandalye ile damat ise bastonları ile geldi.

    Gelin Sadiye Dokuyucu, büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katıldığını ve buradaki personellerle bir aile olduğunu ifade ederek, düğünlerinin belediye binasında yapılmasını istediğini belirtti.

    AŞKLARI ENGEL TANIMADI

    Hayallerinin gerçek olduğunu ifade eden Dokuyucu, “Ben burada kursa geliyordum müdürümüz bizlere destek oldu. Düğümüzü gerçekleştirdik. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Ben iğne ile oluşan çocuk felci olmuştum” ifadelerini kullandı.

    Damat Tüten ise “Ben iş kazası sonucu omurilik felci oldum. Böyle mutlu günümüzde yanımızda oldukları için herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

    Kahramanmaraş ta ortopedik engelli çift dünya evine girdi #1

    "MUTLULUKLARI BİR ÖMÜR SÜRSÜN"

    Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ise, “Biz de çiftimizin mutluluğuna ortak olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz, Evliliklerini mutlulukla bir ömür boyu sürdürmelerini diliyorum" dedi.

    MUTLU GÜNLERİNİ SEVDİKLERİYLE GEÇİRDİLER

    Engelli çiftin engelli arkadaşları, aileleri ve belediye yetkilileri de çifti düğününde yalnız bırakmadı.

    Kahramanmaraş ta ortopedik engelli çift dünya evine girdi #2

    Kahramanmaraş ta ortopedik engelli çift dünya evine girdi #3

    Kahramanmaraş ta ortopedik engelli çift dünya evine girdi #4


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