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    Kahramanmaraş'ta oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçiren genç

    Şamil Berk isimli genç, hayali olan oyunculuk için 12 ameliyat geçirdi. Bugüne kadar operasyonlarına yaklaşık 300 bin TL harcayan Berk, ilerleyen zamanlarda da burun estetiği olacağını belirtti.
    • 08.10.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 11:56
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    Kahramanmaraş'ta oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçiren genç

    Oyunculuk, günümüzün popüler meslekleri arasında yer alıyor.

    Kahramanmaraş'ta yaşayan 17 yaşındaki Şamil Berk de oyuncu olmak isteyen gençlerden biri.

    Şamil Berk, küçüklükten beri izlediği dizi ve filmlerden etkilenerek oyuncu olmak istedi.

    11 operasyon için 300 bin TL'ye yakın para ödedi

    Ailesinin de desteğini alan Berk, hayalini gerçekleştirmek için dış görünüşünü değiştirmeye karar verdi.

    Geçen yıl kulaklarından estetik ameliyat olan Şamil Berk, ailesinin maddi desteğini alarak küçük çaplı 11 operasyon daha geçirdi.

    Göz altı ve yanak dolgusu, burun dolgusu ve bölgesel zayıflama gibi operasyonlar yaptıran Berk'in ailesi, 300 bin TL'ye yakın para harcadı.

    Sadece dişleri için 90 bin TL harcadı

    Hayalini gerçekleştirmek için oyunculuk eğitimi de aldığını belirten Şamil Berk, Burak Özçivit, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek aldığını söyledi.

    Berk, yalnızca dişlerinin yapımı için 90 bin TL harcandığını belirterek, maddi desteğin ailesinden geldiğini söyledi.

    Kahramanmaraş ta oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçiren genç #1

    "Oyuncuların daha da önüne geçebilmek için dış görünüşümü değiştirdim"

    DHA'nın haberine göre; Şamil Berk, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

    "Oyunculuk, 14 yaşında başlayan ve her yıl katlanarak artan bir hevesti içimde. Hayatta her istediğimi başardığım için bunu da başarmak için oyunculuk sektörüne girdim.

    14 yaşında çok dizi izliyordum, asosyal birisiydim. Dizileri ve filmleri izleyerek özendim. Özendiğim için o sektöre girmek istedim. 14 yaşından beri de bu sektör için çalışıyorum.

    Şu an sektör için milyonlarca insan oyuncu olmak istiyor. Ben oyuncuların daha da önüne geçebilmek için dış görünüşümü değiştirdim. Onun yanı sıra oyunculuk dersi aldım, birçok da hobi edindim.

    Kulak estetiği oldum, diş estetiği oldum. İlerleyen zamanda burun estetiği olmak için tarih alındı, ameliyat günü bekliyorum. Diş ve kulak dışında küçük çaplı operasyonlar geçirdim.

    Dış görünüşümün daha iyi olabilmesi, kamera karşısında daha iyi görünebilmem için. Bu ameliyatlar için yaklaşık 300 bin TL harcadık. İlk operasyonumu kulağıma yaptırdım.

    Kulağım kepçe kulaktı, normal insanlara göre dış görünüşümü bozuyordu, o yüzden ilk olarak oradan başladım ve devam ettirerek ilerlettim bunu."

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