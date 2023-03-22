Kahramanmaraş'ta polisler Ramazan kumanyası dağıttı Kahramanmaraş’ta görev yapan polis ekipleri, hazırladıkları Ramazan kumanyalarını çadır çadır gezerek depremzede vatandaşlara dağıttı. Polisler, çocukları oyuncakla sevindirmeyi de ihmal etmedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra ilke tek yürek oldu yaraları sarıyor.

Ramazan öncesinde ise bu seferberlik daha da büyüdü.

Depremin ilk gününden itibaren bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, depremzede vatandaşların her konuda yanında olmaya devam ediyor.

Polisler Ramazan kumanyası dağıttı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ramazan öncesi kolları sıvayarak depremzede vatandaşlar için yüzlerce kumanya hazırladı.

Hazırladıkları kumanyaları Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba köyüne götürerek, çadırlarda kalan vatandaşlara teslim etti.

Aynı zamanda köyde bulunan çocuklara oyuncak dağıtımı yapan polis ekipleri, minik kalplerin gönüllerini fethetti. Köy halkı ise desteklerinden dolayı polis ekiplerine hayır duası ederek, teşekkür etti.