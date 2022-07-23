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    Kahramanmaraş'ta evlenen çiftin gelin aracı bisiklet oldu

    Mutlu günlerinde farklılık yaratmak isteyen çift, düğün aracı olarak bisiklet tercih etti.
    • 23.07.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:00
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    Kahramanmaraş'ta evlenen çiftin gelin aracı bisiklet oldu

    Alışılmışın dışında düğün konvoyu görenlerin yüzünü güldürdü.

    Kahramanmaraş'ta yaşayan 40 yaşındaki Kerem Ulusoy ile 32 yaşındaki Belkıs Hopur çifti birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

    Sıradan düğünlerin yanı sıra farkındalık yaratmak isteyen çift, düğünlerinde birçok yeniliğe imza attılar.

    Bisikletli konvoy 12 kilometre tur attı

    Sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek isteyen bisiklet tutkunu aşıklar, bisikletlerini  gelin aracına dönüştürdü.

    Çifte, kendileri gibi bisiklet kullanan arkadaşları ve vatandaşlar da katıldı ve konvoy halinde 12 kilometre şehir turu atıldı.

    Kahramanmaraş'ta evlenen çiftin gelin aracı bisiklet oldu VİDEO

    Kahramanmaraş ta evlenen çiftin gelin aracı bisiklet oldu #1

    "Amacımız sağlıklı ve hareketli bir yaşama dikkat çekmek"

    Damat ve gelin, “Bu keyifli yaşamın tadını bisikletle geçiriyoruz. Amacımız sağlıklı ve hareketli bir yaşama dikkat çekebilmek için bu yolu tercih ettik. Destek olanlara teşekkürler” dedi.

    "İlk kez böyle bir konvoy gerçekleştirdik"

    İHA'nın aktarımına göre; Konvoya katılan bisiklet kullanıcısı Furkan Arslan, “Bisiklet ile ulaşıma önem veriyoruz. Kentimizde ilk kez böyle bir bisiklet ile düğün konvoyu gerçekleştirdik. Şehir dışından gelen misafirlerimiz de var. Sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının artmasını istiyoruz” dedi.

    Kahramanmaraş ta evlenen çiftin gelin aracı bisiklet oldu #2

    Kahramanmaraş ta evlenen çiftin gelin aracı bisiklet oldu #3


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