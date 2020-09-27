Diyarbakır'da görev yaptığı birlikten izne dönen askerin, babaevindeki köpeği ile buluştuğu o anlar kameraya yansıdı.

İzin için Kahramanmaraş'taki babaevine gelen Jandarma Uzman Çavuş Halil Alıç'ın, Golden Retriever cinsi köpeği ile karşılaşmasında duygusal anlar yaşandı.

SAHİBİNİ GÖRÜNCE ÜSTÜNE ATLADI

Sahibini gören köpeğin sevinci cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, köpeğin sahibinin üzerine çıkmaya ve aracına binmeye çalışması izleyenleri gülmüsetti.

Kahramanmaraş'ta sahibine kavuşan köpeğin sevinci ViDEO

"KÖPEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Köpeğini 2 aylıkken sahiplendiğini ve şu an 1 yaşında olduğunu söyleyen Halil Alıç, onu çok sevdiğini, göreve gittiği dönemlerde çok özlediğini söyledi.

Ailesi tarafından köpeğin bakımlarının aksatılmadan yapıldığını söyleyen Alıç, “Köpeğimi çok seviyorum. Kahramanmaraş’taki ailemin yanına izne geldiğim dönemlerde hep yanımda olur, beni gördüğünde de sevinçten üzerime çıkıyor ve yanımdan ayrılmıyor. Tarhana, içli köfte ve dondurmayı çok seviyor” diye konuştu.