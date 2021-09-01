Kahramanmaraş'ta saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi kırsalındaki Kavlaklı Mahallesi'nde tuzak kurarak saka kuşu avlayan H.B. (21) ve Y.Ş. (37), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

33 SAKA KUŞUYLA YAKALANAN 2 KİŞİYE 43 BİN LİRA CEZA

33 saka kuşu ile birlikte yakalanan 2 kişiye toplam 43 bin lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.









