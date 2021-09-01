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- Kahramanmaraş'ta saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ta saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı.
- DHA
- 01.09.2021 - 17:09
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi kırsalındaki Kavlaklı Mahallesi'nde tuzak kurarak saka kuşu avlayan H.B. (21) ve Y.Ş. (37), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
33 SAKA KUŞUYLA YAKALANAN 2 KİŞİYE 43 BİN LİRA CEZA
33 saka kuşu ile birlikte yakalanan 2 kişiye toplam 43 bin lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.