Euro
9.8401
0.14%
Dolar
8.2955
-0.12%
Altın
482.76
-0.35%
Borsa
1.474
0.13%
Bitcoin
393.201
-0.46%
EXEN Coin
25.15
-1.41%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kahramanmaraş'ta saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 01.09.2021 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi kırsalındaki Kavlaklı Mahallesi'nde tuzak kurarak saka kuşu avlayan H.B. (21) ve Y.Ş. (37), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

    33 SAKA KUŞUYLA YAKALANAN 2 KİŞİYE 43 BİN LİRA CEZA

    33 saka kuşu ile birlikte yakalanan 2 kişiye toplam 43 bin lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Kahramanmaraş ta saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza #1

    Kahramanmaraş ta saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza #2

    Kahramanmaraş ta saka kuşu avlayanlara 43 bin lira ceza #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir