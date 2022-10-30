Kahramanmaraş'ta sakladığı paraları yıllar sonra buldu

Türkoğlu'nda Mahmut Ardıç isimli tamir ustası; yıllar önce biriktirdiği, sonra da yerini unuttuğu paralarını buldu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 79 yaşındaki Mahmut Ardıç, soba ve metal eşya tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor.

Kentin Türkoğlu ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde işini devam ettiren Mahmut Ardıç, 1970 yıllarında çalışarak biriktirdiği paraları bankaya yatırmak yerine evinde saklamayı tercih etti.

"Eskiden paramızı biriktirmek için kasalara koyardık"

Eskiden paraların kanepe altlarında, yatakların arasında ve kasalarda sakladıklarını söyleyen Ardıç, açıklamalarda bulundu.

"1970'li yıllara ait olan parayı geçenlerde buldum"

İHA'nın haberine göre; 79 yaşındaki Mahmut Ardıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Eskiden paramızı biriktirmek için kasalara koyardık. Eskinin parası da çok değerliydi. Önceden birikim yapmak için bir eşya almak için çalıştığımızda paralarımızı bir köşeye koyardık ki orada kalsın bir ihtiyacımızı alalım diye.

Ne olduysa kullanmadığımız bir kasanın alt tarafının köşesine koyduğumuz paraları unutmuşum. 1970'li yıllara ait olan parayı geçenlerde buldum. Tabi bu paralar şimdi tedavülden kalktı. Odamın bir köşesinde saklamaya devam edeceğim."



