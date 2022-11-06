Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal'ın oğlunun 13'üncü yaş günü unutulmayarak halı sahada kutlandı. Duygusal anlar sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duygal’ın oğlunun özel günü unutulmadı.

Kahramanmaraş Futbol Akademisi U-15 takımında forvet mevkiinde forma giyen şehidin oğlu Berk Duygal’a antrenman yaptığı tesislerde doğum günü sürprizi yapıldı.

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Duygal, kendisi için yapılan 10 numaralı forma deseni olan doğum günü pastasındaki mumları üfledi.

"Böyle bir sürprizi beklemiyordum"

13’ncü yaş gününe özel gerçekleştirilen doğum günü sürprizi hakkında konuşan Berk Duygal, "Mutluyum, şaşırdım aslında güzel bir gündü. Böyle bir sürprizi beklemiyordum ve çok mutlu oldum." dedi.

Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi ViDEO

"Şehit evlatlarının başımızın üstünde yeri var"

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ise şehit evlatlarının kendileri için bir emanet olduğunu ifade ederek, "Şehit evlatlarının başımızın üstünde yeri var. Ülkemiz için en değerli varlıklardan bir tanesi onlar. Berk’e de güzel bir doğum günü sürprizi yaptık. İnşallah Berk kardeşimiz ve diğer kardeşlerimiz de vatanına, milletine ve ailesine faydalı ve hayırlı evlatlar olmasını diliyoruz. Berk’in doğum gününü kutluyorum." dedi.

"Hayırlı uzun ömürlü yaşlar diliyorum"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, doğum günü etkinliklerini Kahramanmaraş’ta geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, "Şehit çocuklarımızın doğum günlerini kutlamaya devam ediyoruz. Bugün de şehidimiz Hakan Duygal’ın evladı Berk Duygal için bir aradayız. Bugün burada doğum günümüze katılan herkese teşekkür ediyorum. Berk Duygal’a da hayırlı uzun ömürlü yaşlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Hatıra fotoğrafı çekildi

İHA'nın haberine göre, gerçekleştirilen doğum günü sürprizi sonrasında Berk Duygal ve antrenörü Fethi Çokkeser, 13 yaşına giren Berk'in yetenekleri hakkında Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli’ye bilgiler verirken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandı.