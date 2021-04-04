Kahramanmaraş'ta servis ücreti vermek istemeyen yaşlı adamın çözümü

Kahramanmaraş’ta yaşayan Yunus amca, 70 lira servis ücreti isteyen tamirciye kilidi arızalanan kapıyı söküp getirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki çilingir dükkanında yaşanan olayda, evindeki kapısının kilidi arızalanan yaşlı adam, iş yerini arayarak servis ücretini sordu.

Ücretin 70 lira olduğunu öğrenen yaşlı adam, kapıyı çıkartıp kendi arabasıyla iş yerine getirdi.

"SERVİS ÜCRETİ VERMEK İSTEMEDİM"

O sırada tamiri görüntüleyen vatandaşın sorusu üzerine yaşlı adam, “Servis ücreti vermek istemedim ben de kapıyı söküp getirdim.” dedi.

TAMİRE 50 LİRA VERDİ

Kapısının kilidi tamir edilen yaşlı adam 50 lira ödeme yaparak iş yerinden ayrıldı.

Çilingire kapıyı götürdü VİDEO