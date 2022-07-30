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    Kahramanmaraş'ta sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler

    Kahramanmaraş’ta bir vatandaş sıcak havanın etkisiyle baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdi. Yayınlanan görüntü sosyal medyada oldukça beğeni topladı.
    • 30.07.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 09:29
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    Kahramanmaraş'ta sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler

    Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasıyla birlikte doğada yaşayan canlılar zor günler geçiriyor.

    Kahramanmaraş'ta sıcak havanın etkisiyle baygın düşen serçeye duyarlı bir vatandaş kendi eliyle su içirdi.

    "Merhametimizi onlardan esirgememeliyiz"

    İHA'nın haberine göre, sıcaktan dolayı baygın hale gelen serçeye su içirdiğini söyleyen vatandaşlar, "Serçeyi gördüğümüzde sıcaktan bunalmış ve baygın gibi bir hali vardı. Biz de hemen su getirdik ve hem içmesini sağladık hem de sıcaktan kurtulması için üzerine su dökerek o baygınlığının geçmesini sağladık.

    "Kendi ellerimizle su içirdik"

    Kendi ellerimizle su içirdik. Daha sonra ise kafasını okşadım. Onlar da birer canlı ve merhametlerimizi onlardan esirgememeliyiz." dedi.

    Kahramanmaraş ta sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler #1

    Kahramanmaraş ta sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler #2

    Kahramanmaraş ta sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler #3


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