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    Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

    Kahramanmaraş Afşin'de kısa süreli etkili olan rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 02.06.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 17:34
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    Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

    Öğleden sonra Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir anda etkili olan rüzgar, Afşinbey Mahallesi’nde bulunan Afşinbey Apartmanı'nın çatısını uçurdu.

    Çatının uçtuğu anlar kameraya yansıdı

    O anlar ise başka bir apartmanın balkonuna çıkan vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde balkona çıkan kadın, rüzgarı görüntülemek isterken karşısındaki apartmanın çatısının kalktığını ve çatının havada uçtuktan sonra yere düştüğünü kaydetti.

    Kısa süreli panik yaşayan kadın daha sonra balkondan içeri girdi. Çatı uçmasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

    Kahramanmaraş ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu #1

    Kahramanmaraş ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu #2

    Kahramanmaraş ta şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu #3


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